Новый мост через Большую Грузинскую улицу появился в Московском зоопарке

Москва, 28 мая. Монтаж части нового моста через Большую Грузинскую улицу завершился в Московском зоопарке, сообщили в пресс-службе департамента строительства столицы.

Пешеходный мост длинной 22 м и высотой 12 м соединит две части зоопарка. Его решили построить, так как старый переход перестал справляться с увеличивающимся потоком гостей. Новый мост будет похож на морскую волну благодаря декоративным конструкциям из алюминия, говорится в сообщении.

Руководство Московского зоопарка объявило конкурс по выбору имени для спасенной в Красноярском крае медведицы. Животное при норме в 90 кг весило около 56 кг. В дикой природе медведица была обречена на гибель, так как не могла прокормить себя. В Московском зоопарке животное находится с конца апреля.