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Лукашенко поздравил Асада с победой на президентских выборах в Сирии
13:05
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13:05
Политика
Дмитрий Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Асада
13:04
Шоу-бизнес
Лидер Animal Джаz рассказал о депрессии после разрыва с певицей МакSим
13:02
Политика
Песков усомнился в необходимости нескольких расследований инцидента с Ryanair
13:02
Политика
Песков назвал главное достижение Башара Асада
13:02
Происшествия
Неисправимый вор попался полицейским в Петербурге
13:01
Происшествия
Дальнобойщица пыталась откусить палец сотруднице полиции в аэропорту Тюмени
13:01
Шоу-бизнес
Актрису Аглаю Тарасову засняли в объятьях возлюбленного Манижи
13:00
Общество
Директор Ladoga Trophy назвал преимущество автомобильного туризма по России
13:00
Видео
Эфир: Какие новые ограничения на гражданское оружие ждут россиян
12:59
Политика
Песков назвал Лукашенко первоисточником информации о ситуации с самолетом Ryanair
12:58
Общество
Центр обращений по вопросам кикшеринга появится в Петербурге
12:58
Спорт
«Ювентус» объявил об отставке Андреа Пирло
12:56
Шоу-бизнес
Александр Абдулов пытался покончить с собой из-за неразделенной любви
12:54
Политика
Владимир Путин поздравил Башара Асада с победой на выборах в Сирии
12:53
Происшествия
Жалоба на задержание девушки Протасевича в Минске будет рассмотрена в закрытом режиме
12:52
Общество
Режим повышенной готовности в Крыму продлили до 1 июля
12:51
Общество
Депутат Сергей Вострецов поздравил пограничников с профессиональным праздником
12:51
Политика
Дмитрий Песков объяснил перебои с перелетами европейских компаний в РФ
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Суд заочно арестовал бывшего бизнес-партнера Собчак по делу «крабового короля»

  /   Обновлено: 28 мая 2021 12:27
Происшествия
Суд заочно арестовал бывшего бизнес-партнера Собчак по делу «крабового короля»
Федеральное агентство новостей

Москва, 28 мая. СК продолжает следственные мероприятия в отношении бизнесмена Олега Кана, известного как крабовый король. Сотрудники ведомства констатировали, что он по-прежнему на свободе.

Следствие предъявило Кану обвинение в организации заказного убийства и контрабанды, совершенных в 2010 году. Суд заочно его арестовал, сообщает URA.RU.

Дальневосточный бизнесмен Олег Кан стал активно заниматься развитием крабового промысла на Дальнем Востоке в 2000 годах. В 2010 году его заподозрили в убийстве его конкурента Валерия Пхиденко. Обвиняемый сбежал из России, после чего был объявлен в международный розыск. Расследование приостановили в 2012 году, что позволило ему вернуться на родину до 2018 года. В феврале 2020 суд заочно арестовал бизнесмена, а на имущество наложил арест. Вмешательство Ксении Собчак позволило снять арест с компаний. Телеведущая воспользовалась ситуацией и приобрела доли в двух компаниях по добыче морепродуктов.

Суд арестовал имущество гендиректора оператора связи «Мотив», сообщал ФАН. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

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суд собчак бизнес
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