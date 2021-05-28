Суд заочно арестовал бывшего бизнес-партнера Собчак по делу «крабового короля»

Москва, 28 мая. СК продолжает следственные мероприятия в отношении бизнесмена Олега Кана, известного как крабовый король. Сотрудники ведомства констатировали, что он по-прежнему на свободе.

Следствие предъявило Кану обвинение в организации заказного убийства и контрабанды, совершенных в 2010 году. Суд заочно его арестовал, сообщает URA.RU.

Дальневосточный бизнесмен Олег Кан стал активно заниматься развитием крабового промысла на Дальнем Востоке в 2000 годах. В 2010 году его заподозрили в убийстве его конкурента Валерия Пхиденко. Обвиняемый сбежал из России, после чего был объявлен в международный розыск. Расследование приостановили в 2012 году, что позволило ему вернуться на родину до 2018 года. В феврале 2020 суд заочно арестовал бизнесмена, а на имущество наложил арест. Вмешательство Ксении Собчак позволило снять арест с компаний. Телеведущая воспользовалась ситуацией и приобрела доли в двух компаниях по добыче морепродуктов.

Суд арестовал имущество гендиректора оператора связи «Мотив», сообщал ФАН. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов.