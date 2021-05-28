Полицейские в Москве ловко вычислили похитителя дорогого тромбона

Москва, 28 мая. Транспортные полицейские провели оперативное мероприятие и задержали вора, укравшего музыкальный инструмент. Ущерб составил 50 тысяч рублей.

К стражам порядка обратился мужчина и рассказал, что в электричке по невнимательности оставил тромбон с мундштуком в футляре. Силовики проверили, что в комнате невостребованного багажа имущества заявителя нет.

Полицейские предположили, что украденный тромбон попытаются продать. Они стали изучать площадки с объявлениями о продаже подержанных товаров. На одном из сайтов они наткнулись на такое предложение. Продавец предлагал тромбон за 40 тысяч рублей. Заявитель признал в нем свой инструмент, сообщила пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.

Оперативники прикинулись покупателями и во время назначенной встречи задержали жителя города Долгопрудный. Он рассказал, что нашел футляр в поезде и забрал себе. Затем фигурант дела о краже выяснил стоимость найденного и решил незаконно заработать. Инструмент возвращен заявителю.

В Северной столице поход в супермаркет закончился для школьницы исчезновением скрипки. Девочка поставила инструмент на пол и отошла в соседний отдел, сообщал ФАН.