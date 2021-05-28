Собянин рассказал о развитии Москвы в качестве «умного города»

Москва, 28 мая. Столица России получила сертификаты соответствия международным стандартам ISO, заявил мэр города Сергей Собянин.

Сертификаты ISO 37120 «Устойчивое развитие сообществ — показатели городских услуг и качества жизни» и ISO 37122 «Устойчивые города и сообщества — показатели для умных городов» подтверждают высокий статус города. Москва получила сертификаты в числе первой десятки мировых мегаполисов. Специалисты оценивали 80 показателей в основных отраслях.

«Почему это важно? Потому что умный город — это не о будущем, а о сегодняшнем дне... И разумеется, получение сертификата ISO — не самоцель, а просто текущая оценка работы городских властей по внедрению технологий Smart City», — написал Собянин в своем блоге.

Для жителей столицы продолжают создавать умные сервисы. Работа ведется для того, чтобы город становился лучше, безопаснее и комфортнее, подчеркнул Сергей Собянин.

Решение установить новый возраст молодых семей, которые имеют право на выплаты при рождении ребенка, также принял Сергей Собянин. Теперь в Москве молодой считается та семья, где возраст родителей не превышает 35 лет.