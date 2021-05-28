Собянин рассказал о развитии Москвы в качестве «умного города»

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28 мая 11:35
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:31
Общество
Белоруссия готова впустить граждан трех стран для вакцинации «Спутником V»
11:31
Общество
Вакцинация поспособствовала увеличению продолжительности жизни на 25 лет
11:31
Общество
Коронавирус выявили у 9252 человек в РФ за сутки
11:30
Шоу-бизнес
Комиссия по надзору сняла обвинения в мошенничестве с принца Гарри и Меган Маркл
11:29
Происшествия
Депутаты разрешили штрафовать аниматоров на Черноморском побережье
11:28
Происшествия
Врачи оценили состояние пострадавших при стрельбе в казанской гимназии
11:24
Экономика
Новак рассказал о чистоте российского газа
11:23
Общество
Определено единственное направление, через которое смогут летать белорусские самолеты
11:22
Армия
Опубликовано видео переброски истребителя Су-27 на вертолете Ми-26 под Петербургом
11:21
Происшествия
Труп мужчины с афоризмом о любви в области паха найден в Ленобласти
11:19
Политика
Захарова считает безответственным решение запретить полеты через Белоруссию
11:18
Спорт
Киркоров исполнит гимн России перед товарищеским матчем РФ и Болгарии
11:16
Шоу-бизнес
Доминик Джокер рассказал о переменах в отношениях с Тимати после «Фабрики звезд»
11:14
Политика
Политолог Носович рассказал, как Польша срывается на Россию из-за предательства США
11:12
Общество
РФ разрешила Austrian Airlines совершить рейс из Вены в Москву в обход Белоруссии
11:12
Общество
Лукашенко поблагодарил Россию за технологии по производству «Спутника V»
11:12
Общество
Лукашенко намерен договориться с Путиным о возобновлении авиасообщения между странами
11:11
Происшествия
Молодая «гонщица» на Porsche ответит перед судом за смертельную аварию в Пушкине
11:10
Политика
Рябков считает, что Путин и Байден не станут обсуждать ДОН в Женеве
11:08
Общество
Озвучившая Марлин в The Last of Us актриса Мерл Дэндридж сыграет в экранизации тайтла
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Собянин рассказал о развитии Москвы в качестве «умного города»

  /   Обновлено: 28 мая 2021 10:59
Общество
Собянин рассказал о развитии Москвы в качестве «умного города»
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 28 мая. Столица России получила сертификаты соответствия международным стандартам ISO, заявил мэр города Сергей Собянин.

Сертификаты ISO 37120 «Устойчивое развитие сообществ — показатели городских услуг и качества жизни» и ISO 37122 «Устойчивые города и сообщества — показатели для умных городов» подтверждают высокий статус города. Москва получила сертификаты в числе первой десятки мировых мегаполисов. Специалисты оценивали 80 показателей в основных отраслях.

«Почему это важно? Потому что умный город — это не о будущем, а о сегодняшнем дне... И разумеется, получение сертификата ISO — не самоцель, а просто текущая оценка работы городских властей по внедрению технологий Smart City», — написал Собянин в своем блоге.

Для жителей столицы продолжают создавать умные сервисы. Работа ведется для того, чтобы город становился лучше, безопаснее и комфортнее, подчеркнул Сергей Собянин.

Решение установить новый возраст молодых семей, которые имеют право на выплаты при рождении ребенка, также принял Сергей Собянин. Теперь в Москве молодой считается та семья, где возраст родителей не превышает 35 лет.

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москва собянин умный город
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