Сеть 5G-ready начала работать на новом Восточном вокзале в Москве

Москва, 28 мая. Мобильная сеть 5G-ready появилась на Восточном вокзале в Москве, ее развернул оператор «Билайн». В компании заверили, что технология обеспечит качественную связь даже в час пик.

Восточный вокзал будет принимать поезда ближнего и дальнего следования, причем многие составы начнут приходить с Курского вокзала. Базовые станции, установленные «Билайном» на территории нового транспортного объекта, позволят улучшить работу мобильной связи даже при большом количестве пассажиров.

Оператор не в первый раз внедрил в городе сеть нового поколения. В 2020 году "Билайн" обеспечил 5G-ready все станции столичного метро, а также большую часть прилегающих к ним тоннелей.