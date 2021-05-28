Жителей Подмосковья начнут штрафовать за нарушения при выгуле питомцев

Москва, 28 мая. Владельцы домашних животных в Подмосковье понесут административную ответственность за загрязнение территории во время выгула, причинение ущерба чужому имуществу и другие нарушения.

Решение об этом приняли депутаты Мособлдумы на заседании 27 мая. Парламентарии одобрили внесение соответствующих изменений в главу 3.1 регионального закона «Кодекс Московской области об административных правонарушениях».

«Согласно этим изменениям, которые мы сегодня приняли, владельцы животных должны не допускать ущерба чужого имущества и здоровья человека физическим воздействием домашних животных — это главный посыл этих изменений», — сказал председатель комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян после заседания.

Порядок выгула домашних животных на территории области уже был регламентирован указанным законом, однако административной ответственности за его нарушение не предусматривалось. Теперь за несоблюдение закона владельцу питомца придется заплатить от 500 рублей до 10 тыс. Самый крупный штраф грозит за нападение животного на человека.

В ходе заседания парламентарии также согласовали кадровые перестановки в правительстве региона, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Председателем стал Ильдар Габдрахманов, новую должность он будет совмещать с постом первого вице-губернатора области.

В апреле депутаты приняли закон, обязывающий глав муниципалитетов, парламентариев и председателей контрольно-счетных органов (КСО) предоставлять сведения об имеющейся у них криптовалюте, передает «Ридус».