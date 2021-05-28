Окрошка оказалась вредной для некоторых людей

Москва, 28 мая. Традиционный летний холодный суп противопоказан людям, страдающим заболеваниями пищеварительного тракта. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

Окрошку нельзя употреблять практически всем людям, у которых есть риск обострения данного заболевания. К таким болезням относятся язва, колит, гастрит, различные заболевания печени.

«Если не в стадии обострения, то можно осторожно и в небольших количествах. Но все равно есть риск обострения заболевания, поэтому осторожно», — внесла уточнение Соломатина.

Холодный борщ также попадает под список запретов, добавила диетолог. Кефир может спровоцировать осложнения заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Ранее врач рассказал, как можно вернуться к привычному питанию после поста. Белковый рацион следует расширять постепенно. Вернуть мясо лучше не раньше, чем на третий или четвертый день после окончания поста.