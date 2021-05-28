Российские исследователи разработали «умные» микрогелевые частицы

Москва, 28 мая. Новое открытие было сделано на основе полимеров нескольких типов. Физики смогли открыть микрогелевые частицы, которые могут четко реагировать на внешнюю среду

Данные физические частицы можно использовать, например, для доставки фармацевтических товаров. Также они могут пригодиться и в строительных материалах, сообщает старший научный сотрудник Московского государственного университета Елена Кожунова.

Внутреннее покрытие частиц состоит из смеси полимера PNIPA и полиакрила. Оно было скрупулезно проанализировано и выяснилось, что новые тела могут принять одно из нескольких положений, что позволяет их задействовать для выполнения различных научных и практических задач.

Недавно стали известны подробности стыковки нового российского модуля к МКС. Новый российский модуль «Наука» будет пристыкован к станции с помощью специального адаптера.