Бизнесмен Титов предложил ввести пошлину на вывоз самогонных аппаратов

Москва, 28 мая. Соответствующее предложение озвучил бизнесмен-омбудсмен Борис Титов на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Общественный деятель подчеркнул, что популярность данной техники растет среди граждан России. Ранее в документе, подготовленном бизнесменом-омбудсменом Игорем Косаревым, было сказано о росте интереса россиян к самогонным аппаратам.

«Рассматриваются, в частности, такие меры, как установление пошлины на ввоз самогонных аппаратов, произведенных не на территории Российской Федерации», — сообщили представители Бориса Титова

Недавно стало известно, что Титов представит Путину доклад о рисках правоприменения для развития бизнеса. В документе подчеркивается, что местные органы власти в процессах против бизнеса, касающихся недвижимости, периодически манипулируют институтом исковой давности и используют его как повод для изъятия дорогостоящих активов.