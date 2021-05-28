Авиаэксперт оценил отмену рейсов из Франции и Австрии в Москву

Москва, 28 мая. Крупнейшие авиаперевозчики Франции и Австрии отменили полеты своих воздушных судов в Москву из-за отсутствия альтернативных воздушных коридоров в обход Белоруссии.

Причина отмены полетов – несогласование новых вариантов транспортных карт властей России. Директор агентства «Авиапорт» Олег Пентелеев сообщил, что изучением возможностей изменений маршрутов, нужно было заняться раньше, передает радио Sputnik.

«Любая авиакомпания подает заявки для выполнения полетов по вполне определенным маршрутам. Это так называемый флайт-план, в котором прописаны желаемые точки входа в воздушное пространство России. Дальше происходит планирование, и провайдер подтверждает запрос авиакомпании, либо выдает альтернативный маршрут», — заявил эксперт.

Авиакомпании, таким образом, стали заложниками решения вопросов политиков своих стран. Ранее стало известно, что Белоруссия пока не зафиксировала снижения авиатрафика. Однако, ситуация может измениться в ближайшее время.