МЧС сообщило жителям Москвы о сильном дожде, грозе и ветре

Москва, 28 мая. Московский главк МЧС сообщил жителям столицы и гостям Москвы о сильном дожде, ветре и грозе в грядущие часы и до утра пятницы.

МЧС советует во время управления автомобилем предельно снизить скорость, сделать больше расстояние до машин, которые идут впереди. Также рекомендуется избегать обгонов и перестроений. Парковать транспортные средства стоит на большой дистанции от деревьев.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет: в ближайший один-два часа с сохранением до 10.00 утра 28 мая в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду», — заявило ведомство.

Ранее сообщалось, что советский и российский актер театра и кино, телеведущий Андрей Ургант поздравил Санкт-Петербург с 318-летием. Он также рассказал о разнице между столицей России и городом на Неве.