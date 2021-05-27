Собянин оценил качество новой школы в ТиНАО

Москва, 27 мая. Завершение строительства уникального детского сада и школы в ТиНАО в четверг оценил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что городская структура продолжает активно развиваться.

Здание школы №547 и детского сада строилось по особым стандартам, предлагающим быструю трансформацию и качественное использование всех площадей, подчеркнул градоначальник. Как рассказали в пресс-службе городского правительства, первых учащихся в стенах учебного заведения примут уже 1 сентября текущего года.

Детский сад, возведенный в ТиНАО, станет первым дошкольным учреждением, которое создано по новым для России проектам. В их основе лежит принцип зонирования помещений.

В 2021 году Дмитровский переулок и территорию возле флагманского центра «Моя работа» на Шаболовке приведут в порядок. Как сообщалось ранее, об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.