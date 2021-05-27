Любитель трогать женские ягодицы в московском метро получил десять суток ареста

Москва, 27 мая. Москвича арестовали за приставание к девушкам в метрополитене. Он трогал пассажирок за интимные места и сразу же убегал.

Жертвами извращенца стали несколько девушек, одна из них обратилась в полицию. Нарушителя поймали по горячим следам на станции метро «Пушкинская». Им оказался 19-летний местный житель, сообщили в УВД на метрополитене.

Ранее сообщалось, что водитель автокрана развратил малолетних дочерей соседа в Одинцово. Иностранец пригласил ребенка домой и во время общения лез школьнице в трусы и трогал ее за грудь, писал ФАН.