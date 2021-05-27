Воры обчистили химкинскую аптеку на 600 тыс. рублей

Москва, 27 мая. Сотрудники полиции задержали злоумышленника по подозрению в краже денег из платежного терминала.

По предварительной информации, злоумышленники забрались в аптеку в городе Химки и похитили почти 600 тыс. рублей, сообщают «Вести Подмосковья». Сотрудники правоохранительных органов установили личность одного из подозреваемых и оперативно задержали ранее судимого уроженца Закавказья.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. В настоящее время полиция разыскивает соучастника преступления.

В Химках из банкомата похитили более полумиллиона рублей, сообщал ФАН. Сыщикам понадобилось больше месяца для того, чтобы вычислить личность взломщика.