Столичный суд арестовал тренера, выстрелившего в знакомую

Москва, 27 мая. Тренера по фигурному катанию Дениса Егорова, прострелившего голову знакомой, арестовали на два месяца, сообщили в суде.

Инцидент произошел возле жилого дома на Ивановской улице несколько дней назад. Мужчина беседовал с двумя женщинами и захотел похвастаться пистолетом. В какой-то момент он приставил оружие к голове одной из них и выстрелил, не ожидая, что оно окажется заряженным. Пострадавшую доставили в Боткинскую больницу.

Шокированный Егоров написал явку с повинной. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Информация о состоянии раненой москвички не поступала.