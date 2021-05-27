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27 мая 18:51
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:46
Армия
Украина провела военные учения на границе с Крымом
18:45
Происшествия
Железнодорожник доверился коллеге и лишился 730 тыс. рублей
18:44
Происшествия
Связанного парня в трусах нашли мертвым в Петербурге
18:44
Происшествия
Суд отправил под арест подчиненного генерала СК Музраева
18:41
Общество
Иммунолог опроверг эффективность плазмы переболевших для лечения COVID-19
18:39
Латинская Америка
Доминиканская Республика продлила режим ЧС из-за COVID-19
18:36
Шоу-бизнес
Алана Мамаева прокомментировала сообщения о неудачной ринопластике Алисы Казьминой
18:31
Экономика
Рост продаж подержанных электромобилей наблюдается в России
18:28
Происшествия
Водитель самоката сбил шестилетнего ребенка в Петербурге
18:27
Общество
Симфония без фальшивых нот: как старине и современности уживаться в облике Петербурга
18:27
Политика
Мэр Риги успокоил белорусских хоккеистов после инцидента с флагом
18:25
Общество
Канатная дорога свяжет донские берега
18:25
Общество
Александр Друзь в день рождения Петербурга пожелал россиянам завершения пандемии
18:24
Общество
Петербуржцы признались в любви Северной столице
18:24
ФАН-ТВ
ФСБ предотвратила два теракта на Ставрополье. События дня
18:23
Происшествия
Несовершеннолетняя петербурженка забеременела от уличного насильника
18:22
Общество
Аналитики ОЭСР перечислили страны с самым большим интересом к алкоголю
18:19
Общество
Психолог Ланг рассказал, как избавиться от тревоги перед вакцинацией
18:17
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Железнодорожник доверился коллеге и лишился 730 тыс. рублей

Происшествия
Железнодорожник доверился коллеге и лишился 730 тыс. рублей
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Москва, 27 мая. В полицию обратился сотрудник железнодорожной организации. Он сообщил, что неизвестный выкрал у него 730 тыс. рублей.

Барсетка находилась в закрытом служебном помещении дежурного по станции Нижегородская Горьковского направления МЖД. В краже подозревается 25-летний коллега потерпевшего, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. У него был свободный доступ в помещение. Молодого человека доставили в дежурную часть.

На допросе он сознался, что знал о хранящейся сумме и решил ее украсть. Деньги он сразу же потратил в букмекерской конторе. Возбуждено уголовное дело, предусматривающее наказание за кражу. Злоумышленнику дали подписку о невыезде. Расследование всех обстоятельств произошедшего продолжается.

Ранее судимый мужчина был задержан при попытке вынести бутылку водки из продуктового магазина, сообщал ФАН. Его отпустили под обязательство о явке.

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москва кража железная дорога
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