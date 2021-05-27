Железнодорожник доверился коллеге и лишился 730 тыс. рублей

Москва, 27 мая. В полицию обратился сотрудник железнодорожной организации. Он сообщил, что неизвестный выкрал у него 730 тыс. рублей.

Барсетка находилась в закрытом служебном помещении дежурного по станции Нижегородская Горьковского направления МЖД. В краже подозревается 25-летний коллега потерпевшего, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. У него был свободный доступ в помещение. Молодого человека доставили в дежурную часть.

На допросе он сознался, что знал о хранящейся сумме и решил ее украсть. Деньги он сразу же потратил в букмекерской конторе. Возбуждено уголовное дело, предусматривающее наказание за кражу. Злоумышленнику дали подписку о невыезде. Расследование всех обстоятельств произошедшего продолжается.

Ранее судимый мужчина был задержан при попытке вынести бутылку водки из продуктового магазина, сообщал ФАН. Его отпустили под обязательство о явке.