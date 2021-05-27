Суд отправил под арест подчиненного генерала СК Музраева

Москва, 27 мая. Басманный суд столицы отправил в СИЗО экс-следователя Дмитрия Николаева, обвиняемого в получении двух взяток, передает пресс-служба юридической инстанции.

Правоохранитель был подчиненным бывшего главы управления Следственного комитета России по Волгоградской области Михаила Музраева. Обвиняемого арестовали до 17 июля 2021 года.

Николаева задержали в Волгограде и этапировали в Москву для проведения следственных действий. Экс-следователь проходит фигурантом по уголовному делу о получении двух взяток должностным лицом в особо крупном размере.

Следственное управление СК по Оренбургской области завершило расследование дела экс-главы Светлинского района Виктора Тараканова, сообщало издание РИА56. Чиновника обвиняют в получении взятки.