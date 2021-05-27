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27 мая 17:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:18
Происшествия
В Рязани водитель не справился с управлением и врезался в столб
17:17
Общество
Турция допустила возобновление авиасообщения с РФ в скором времени
17:16
Политика
Жительница Херсона в прямом эфире рассказала правду об украинском менталитете
17:15
Общество
Эксперт объяснил высокие зарплаты российских зеков
17:14
Особое мнение
Экстремистский Роман: Альгис Микульскис о промежуточных итогах минской эпопеи
17:14
Происшествия
Кондуктор влетевшего в столб автобуса рассказала о самочувствии
17:13
Общество
РФПИ и Детский фонд ООН договорились о поставках 220 миллионов доз вакцины «Спутник V»
17:11
Происшествия
Станция техобслуживания загорелась в Омске
17:11
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный рост международных резервов России
17:11
ЦАР
Минздрав ЦАР привлекает имамов к борьбе с COVID-19
17:09
Происшествия
Замужняя ревнивица из Севастополя избила соперницу банкой с солениями
17:09
Политика
Голливудский актер Сигал готов вступить в партию «Справедливая Россия — За Правду»
17:07
Новости Сирии
Большинство сирийских провинций завершило подсчет голосов на президентских выборах
17:01
Происшествия
Московский суд признал законной экстрадицию фигуранта дела о беспорядках в Минске
17:00
Общество
Генерал ФСБ Михайлов назвал единственный путь реализации украинского проекта «Стена»
17:00
Экономика
Аналитики рассказали о реакции рубля на давление Запада на Белоруссию
17:00
ФАН-ТВ
Кошачья работа: проходит голосование за звание лучшего служебного кота России
17:00
Общество
Проклятие Дома Романовых, или Что не вошло в «Цареубийцу». Колонка Карена Шахназарова
16:59
Армия
Пашинян пообещал представить план мирного урегулирования на границе с Азербайджаном
16:59
Происшествия
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Московский суд признал законной экстрадицию фигуранта дела о беспорядках в Минске

Происшествия
Московский суд признал законной экстрадицию фигуранта дела о беспорядках в Минске
mos-gorsud.ru  /  Официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы

Москва, 27 мая. Московский городской суд признал законным решение об экстрадиции в Белоруссию Андрея Казимирова, которого подозревают в причастности к массовым беспорядкам.

Фигуранта уголовного дела задержали в начале 2021 года. По данным белорусских правоохранителей, он скрылся после допроса в конце августа, когда в его отношении суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде. Официальных комментариев со стороны российских и белорусских силовых структур пока не поступало.

Одного из основателей признанного экстремистским в Белоруссии Telegram-канала Nexta задержали в Минске. При этом его адвокат Инесса Оленская заявила, что их запланированная встреча с подзащитным снова не состоялась.

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белоруссия мосгорсуд экстрадиция
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