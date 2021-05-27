Московский суд признал законной экстрадицию фигуранта дела о беспорядках в Минске

Москва, 27 мая. Московский городской суд признал законным решение об экстрадиции в Белоруссию Андрея Казимирова, которого подозревают в причастности к массовым беспорядкам.

Фигуранта уголовного дела задержали в начале 2021 года. По данным белорусских правоохранителей, он скрылся после допроса в конце августа, когда в его отношении суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде. Официальных комментариев со стороны российских и белорусских силовых структур пока не поступало.

Одного из основателей признанного экстремистским в Белоруссии Telegram-канала Nexta задержали в Минске. При этом его адвокат Инесса Оленская заявила, что их запланированная встреча с подзащитным снова не состоялась.