Суд в Москве оштрафовал Google на 3,5 млн рублей

Москва, 27 мая. Таганский районный суд оштрафовал Google на 3,5 млн рублей за неисполнение требования о фильтрации поисковой выдачи на территории РФ.

Корпорацию признали виновной в повторном административном правонарушении и назначили штраф в размере 3,5 млн рублей, сообщила пресс-секретарь суда.

За несколько дней до этого Google получила штрафы на сумму 6 млн рублей из-за нарушения порядка удаления контента, на который в России наложены ограничения. После оглашения приговора компании дали сутки на удаление данных материалов.