Суд в Москве оштрафовал TikTok на 1,5 млн рублей

Москва, 27 мая. Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал TikTok на 1,5 млн рублей из-за отказа в удалении контента, запрещенного законодательством РФ.

Социальную сеть признали виновной в административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем информационного ресурса информации, запрещенной законодательством России»). Компанию обязали выплатить штраф, сообщили в пресс-службе суда. Несколько недель назад TikTok оштрафовали на 2,6 млн рублей по аналогичной статье.