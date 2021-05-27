Обвиняемого в госизмене ученого Голубкина оставили под арестом

Москва, 27 мая. Мосгорсуд не стал изменять меру пресечения, избранную 70-летнему ученому Валерию Голубкину Лефортовским районным судом. Он останется под стражей.

Решение было признано законным, жалоба на арест отклонена, сообщили в апелляционной инстанции Московского городского суда. Пожилому преподавателю МФТИ вменяют статью 275 УК РФ («Госизмена»). Вину Голубкин не признает.

Валерия Голубкина задержали в апреле и поместили в СИЗО. Подробности о возбужденном в его отношении уголовном деле не разглашаются, так как в материалах есть засекреченные данные.