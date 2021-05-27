Москва заняла второе место среди мегаполисов мира по эффективности борьбы с COVID-19

Москва, 27 мая. Столица России заняла второе место в рейтинге мегаполисов по эффективности мер, принимаемых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Москва уступила Сингапуру в рейтинге крупнейших городов мира по эффективности борьбы с коронавирусной инфекцией. Он был составлен специалистами Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ.

«Основным фактором стало быстрое восстановление экономической активности в городе, в том числе за счет масштабных мер поддержки со стороны городского бюджета», — объяснили в пресс-службе учреждения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил роль добровольной вакцинации в борьбе с распространением коронавируса. По его словам, она позволяет сформировать коллективный иммунитет к заболеванию.