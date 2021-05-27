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27 мая 15:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:47
Экономика
Минтруд РФ перечислил правила выплаты новых пособий для малообеспеченных семей
15:46
Общество
Московские спасатели пришли на помощь упавшему в коллектор утенку
15:45
Общество
Врач-диетолог напомнила о важности осторожного обращения с БАДами
15:45
Армия
Путин рассказал, какой должна быть российская армия
15:44
Общество
Жительница Омана рассказала, как сбросила 19 килограммов после рождения двух детей
15:43
Шоу-бизнес
Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар родила сына
15:38
Происшествия
Обвиняемого в госизмене ученого Голубкина оставили под арестом
15:38
Происшествия
В ЛНР возбудили уголовное дело против Романа Протасевича
15:36
Происшествия
Сотрудники гипермаркета сдали в полицию петербурженку-воровку
15:36
Политика
Депутат Госдумы предложил включить Польшу в список недружественных стран
15:33
Общество
Карнаухов спрогнозировал действия организаторов «Открытки» после ликвидации
15:32
Общество
Краевед положительно оценил внешний облик современных зданий в Петербурге
15:32
Шоу-бизнес
Главред Wonderzine ответила на обвинения Манижи в клевете
15:31
Политика
Экс-дипломат Чехословакии назвал высылку дипломатов РФ срежиссированной аномалией
15:30
Происшествия
Магазинный воришка украл 35 плиток шоколада в Петербурге
15:28
Общество
Краевед Ерофеев рассказал, как в Петербурге появились «вздорные» названия улиц
15:26
Происшествия
В Петербурге семилетняя девочка сломала позвоночник в детском центре
15:24
Общество
Краевед Ерофеев оценил возможность появления в Петербурге аналога «Москва-Сити»
15:23
Общество
Казну Петербурга ожидают большие потери после переноса морского порта в Усть-Лугу
15:21
Армия
МиГ-31 поднялся в небо для перехвата самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем
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Москва заняла второе место среди мегаполисов мира по эффективности борьбы с COVID-19

Общество
Москва заняла второе место среди мегаполисов мира по эффективности борьбы с COVID-19
pixabay.com

Москва, 27 мая. Столица России заняла второе место в рейтинге мегаполисов по эффективности мер, принимаемых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Москва уступила Сингапуру в рейтинге крупнейших городов мира по эффективности борьбы с коронавирусной инфекцией. Он был составлен специалистами Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ.

«Основным фактором стало быстрое восстановление экономической активности в городе, в том числе за счет масштабных мер поддержки со стороны городского бюджета», — объяснили в пресс-службе учреждения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил роль добровольной вакцинации в борьбе с распространением коронавируса. По его словам, она позволяет сформировать коллективный иммунитет к заболеванию.

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