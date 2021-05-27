Звезда сериала «Марш Турецкого» устроила драку в Москве

Москва, 27 мая. Актер Константин Котляров избил мужчину. Инцидент произошел возле ресторана на Страстном бульваре.

Конфликт случился на глазах у прохожих. Очевидцы подтвердили, что зачинщиком скандала стал Котляров. Пока неизвестно, что стало причиной ссоры. По словам прохожих, актер якобы душил своего соперника и прижал его к земле.

На место происшествия вызвали полицию и скорую. Котляров отделался ссадинами и ушибами. О состоянии другого участника потасовки ничего неизвестно.

Источник ФАН, знакомый с ситуацией, уточнил, что драка произошла возле закрытого заведения общепита в ночное время суток. Собеседник агентства заявил, что никто никого не душил, а слова очевидцев содержат смысловые преувеличения. Детали произошедшего уточняются.