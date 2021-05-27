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27 мая 14:19
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:18
Общество
Прокуратуру Петербурга просят проверить партнеров «Немецко-русского обмена»
14:15
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Путин анонсировал открытие центров детской онкологии. События дня
14:15
Экономика
Банк России объяснил причины ускоренной инфляции
14:13
Общество
Депутат Госдумы: Американцы сами выдадут России соратников Навального
14:13
Общество
Автор книги «Извините, я иностранец» признался, что удивило его в русском ресторане
14:13
Общество
Борис Щербаков рассказал о своей любви к Петербургу
14:13
Экономика
ЦБ опустил официальный курс доллара до 73,45 рубля
14:11
Общество
Поклонники и коллеги простились с Ниной Шацкой в Москве
14:09
Общество
Постпред Мурадов предложил белорусским властям открыть прямое авиасообщение с Крымом
14:07
Общество
Разработчики «Спутника V» заявили о незаразности прошедших полный цикл вакцинации
14:07
Происшествия
Звезда сериала «Марш Турецкого» устроила драку в Москве
14:04
Общество
Доктор Мясников назвал не представляющие угрозы здоровью частые диагнозы
14:04
Происшествия
Экс-адвокат Ефремова отреагировал на его «этапирование» в Москву
14:01
Происшествия
Суд оштрафовал Twitter на 9,5 млн рублей за запрещенный контент
14:00
Армия
Ереван обратился в ЕСПЧ для защиты прав плененных Азербайджаном военнослужащих
13:58
Происшествия
Суд арестовал алтайскую школьницу за изнасилование подруги
13:55
Политика
Пашинян заявил о сотрудничестве с Россией по ситуации на границе с Азербайджаном
13:48
Политика
Украина возлагает на США последнюю надежду в борьбе против «СП-2»
13:47
Общество
«Приучу их к горшку»: Пригожин прокомментировал выигранные им иски
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Звезда сериала «Марш Турецкого» устроила драку в Москве

Происшествия
Звезда сериала «Марш Турецкого» устроила драку в Москве
kld.sledcom.ru  /  Пресс-служба СУ СК по Калининградской области

Москва, 27 мая. Актер Константин Котляров избил мужчину. Инцидент произошел возле ресторана на Страстном бульваре.

Конфликт случился на глазах у прохожих. Очевидцы подтвердили, что зачинщиком скандала стал Котляров. Пока неизвестно, что стало причиной ссоры. По словам прохожих, актер якобы душил своего соперника и прижал его к земле.

На место происшествия вызвали полицию и скорую. Котляров отделался ссадинами и ушибами. О состоянии другого участника потасовки ничего неизвестно.

Источник ФАН, знакомый с ситуацией, уточнил, что драка произошла возле закрытого заведения общепита в ночное время суток. Собеседник агентства заявил, что никто никого не душил, а слова очевидцев содержат смысловые преувеличения. Детали произошедшего уточняются.

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москва драка котляров
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