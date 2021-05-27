Экс-адвокат Ефремова отреагировал на его «этапирование» в Москву

Москва, 27 мая. Бывший защитник Михаила Ефремова Андрей Алешкин прокомментировал новость о том, что осужденному якобы позволили вернуться из колонии домой в Москву.

Алешкин подчеркнул, что не может серьезно отнестись к этой информации. Он заявил, что на данной стадии не видит оснований для изменения наказания.

«Может, кто-то снимает кино?» — пошутил адвокат.

Информация об этапировании появилась в нескольких СМИ. Артист, по данным изданий, якобы мог находиться в столице для дачи показаний по делу о наркотиках. При этом управление ФСИН не подтвердило это.

Ефремова признали виновным по делу о ДТП, в котором погиб один человек. Звезду театра и кино приговорили к восьми годам лишения свободы, однако позднее срок сократили до 7,5 года тюремного заключения. В настоящий момент Михаил Ефремов отбывает наказание в колонии в Белгородской области.