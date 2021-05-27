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14:18
Общество
Прокуратуру Петербурга просят проверить партнеров «Немецко-русского обмена»
14:15
ФАН-ТВ
Путин анонсировал открытие центров детской онкологии. События дня
14:15
Экономика
Банк России объяснил причины ускоренной инфляции
14:13
Общество
Депутат Госдумы: Американцы сами выдадут России соратников Навального
14:13
Общество
Автор книги «Извините, я иностранец» признался, что удивило его в русском ресторане
14:13
Общество
Борис Щербаков рассказал о своей любви к Петербургу
14:13
Экономика
ЦБ опустил официальный курс доллара до 73,45 рубля
14:11
Общество
Поклонники и коллеги простились с Ниной Шацкой в Москве
14:09
Общество
Постпред Мурадов предложил белорусским властям открыть прямое авиасообщение с Крымом
14:07
Общество
Разработчики «Спутника V» заявили о незаразности прошедших полный цикл вакцинации
14:07
Происшествия
Звезда сериала «Марш Турецкого» устроила драку в Москве
14:04
Общество
Доктор Мясников назвал не представляющие угрозы здоровью частые диагнозы
14:04
Происшествия
Экс-адвокат Ефремова отреагировал на его «этапирование» в Москву
14:01
Происшествия
Суд оштрафовал Twitter на 9,5 млн рублей за запрещенный контент
14:00
Армия
Ереван обратился в ЕСПЧ для защиты прав плененных Азербайджаном военнослужащих
13:58
Происшествия
Суд арестовал алтайскую школьницу за изнасилование подруги
13:55
Политика
Пашинян заявил о сотрудничестве с Россией по ситуации на границе с Азербайджаном
13:48
Политика
Украина возлагает на США последнюю надежду в борьбе против «СП-2»
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Экс-адвокат Ефремова отреагировал на его «этапирование» в Москву

Происшествия
Экс-адвокат Ефремова отреагировал на его «этапирование» в Москву
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 27 мая. Бывший защитник Михаила Ефремова Андрей Алешкин прокомментировал новость о том, что осужденному якобы позволили вернуться из колонии домой в Москву.

Алешкин подчеркнул, что не может серьезно отнестись к этой информации. Он заявил, что на данной стадии не видит оснований для изменения наказания.

«Может, кто-то снимает кино?» — пошутил адвокат.

Информация об этапировании появилась в нескольких СМИ. Артист, по данным изданий, якобы мог находиться в столице для дачи показаний по делу о наркотиках. При этом управление ФСИН не подтвердило это.

Ефремова признали виновным по делу о ДТП, в котором погиб один человек. Звезду театра и кино приговорили к восьми годам лишения свободы, однако позднее срок сократили до 7,5 года тюремного заключения. В настоящий момент Михаил Ефремов отбывает наказание в колонии в Белгородской области.

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