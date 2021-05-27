Суд оштрафовал Twitter на 9,5 млн рублей за запрещенный контент

Москва, 27 мая. Мировой судья Таганского района столицы оштрафовал Twitter на 9,5 млн рублей за неудаление запрещенного контента, передает пресс-секретарь юридической инстанции.

Протоколы на Twitter и другие социальные сети, как отметили в Роскомнадзоре, касались постов, в которых звучали призывы выходить на несогласованные митинги в России. Теперь соцсеть признана виновной по статье 13.41 КоАП РФ — «Неудаление информации, доступ к которой должен быть ограничен».

РКН ранее поставил ультиматум иностранным мессенджерам и социальным сетям, сообщал сайт 360tv.ru. Так, до 1 июля 2021 года IT-гиганты должны локализовать базы данных российских пользователей.