Суд не станет рассматривать жалобу на приговор Соболь

Москва, 27 мая. Жалобу на приговор Любови Соболь по делу о вторжении в квартиру пожилой москвички сняли с рассмотрения.

Суд вернул материалы в нижестоящую инстанцию для устранения обстоятельств, мешающих рассмотрению.

Рассмотрение апелляционной жалобы на приговор экс-юристу «Фонда борьбы с коррупцией»1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) было назначено на 27 мая 2021 года. Соболь приговорили к году исправительных работ условно с удержанием 10% заработной платы, сообщало Федеральное агентство новостей.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.