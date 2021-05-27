Дептранс Москвы начал присваивать таксистам идентификаторы с информацией о водителе

Москва, 27 мая. Столичные власти начали создавать цифровые профили работников такси. Система, в которой они будут отображаться, будет запущена в Москве и Подмосковье в августе этого года.

Профили будут содержать информацию о том, есть ли у водителя действующие права и разрешение на перевозку пассажиров. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта. В ведомстве пояснили, что пассажиры такси должны быть уверены в том, что имеют дело с профессиональным водителем, соблюдающим все правила и нормы.

Парк социального такси Москвы пополнили 24 микроавтобусами. Как сообщалось ранее, до конца текущего года появятся еще 20 автомобилей, которые будут осуществлять индивидуальные и коллективные перевозки.