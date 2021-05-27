Прокуратура проводит проверку по факту внезапной смерти наркомана в Подмосковье

Москва, 27 мая. По факту смерти человека, находившегося в состоянии наркотического опьянения, прокуратура в Люберцах организовала проверку. Инцидент произошел в продуктовом магазине.

В магазине в поселке Калинина Люберецкого городского округа местный житель был под действием наркотических веществ и вел себя неадекватно. Он скидывал с полок алкоголь, забирался на кассы и разговаривал нечленораздельно.

Двоим мужчинам удалось скрутить дебошира и положить его на пол. Спустя время он перестал подавать признаки жизни. Мужчина скончался от отравления неустановленным наркотическим веществом, рассказали ФАН в пресс-службе СК региона.

С 26 мая по 26 июня в Московской области пройдет антинаркотический месячник, сообщало издание РИАМО. Подросткам будут рассказывать о вреде наркомании, токсикомании, курения и алкоголизма.