Монолитные работы на станции "Кунцевская" в Москве завершены на 80%

Москва, 27 мая. Конструкции из монолита на станции «Кунцевская» московского метрополитена готовы на 80%. Работы проводятся на западном участке Большой кольцевой линии (БКЛ).

О степени готовности станции рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Он добавил, что «Кунцевская» станет частью большого пересадочного узла, объединяющего три линии метро: БКЛ, Филевскую и Арбатско-Покровскую, а также МЦД и наземный общественный транспорт.

Новая станция возводится вдоль Рублевского шоссе, сообщил гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов. Отделка осуществляется с использованием природных материалов: полированного и термообработанного гранита, а также керамогранита, представленного на стенах и колоннах станции, подчеркнул Кравцов.

Ранее москвичам рассказали о сроках завершения строительства западного участка БКЛ. Работы от станции «Мневники» до «Давыдково» предполагается закончить до конца 2021 года.