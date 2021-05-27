Книжный фестиваль «Красная площадь» перенесли на 17-20 июня

Москва, 27 мая. Книжный фестиваль «Красная площадь», запланированный на начало лета, перенесли на середину июня. Это произошло из-за пандемии коронавируса.

Книжный фестиваль «Красная площадь», запланированный на начало лета, перенесли на середину июня. Это произошло из-за пандемии коронавируса.

Организаторы фестиваля пообещали, что мероприятие обязательно пройдет в сердце столицы, но с 17 по 20 июня. Они хотят, чтобы литературный марафон прошел в благоприятной атмосфере и все желающие могли выбрать для себя интересные книги, пообщаться с писателями и поэтами.

«В связи с тем, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице улучшается, но медленно, а также по просьбе городских властей на две недели воздержаться от массовых мероприятий, организационный комитет принял решение о переносе книжного праздника», — говорится в сообщении фестиваля на странице в «ВКонтакте».

Участники и организаторы фестиваля в интервью ФАН раскрыли подробности «Красной площади». Они также подчеркнули, что на мероприятии строго будут соблюдаться нормы безопасности.