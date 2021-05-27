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27 мая 08:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
08:09
Шоу-бизнес
Ртуть из MCU сыграет Крэйвена-охотника в сольном фильме от Sony
08:07
Общество
Малышева перечислила неочевидные признаки проблем с печенью
08:07
Общество
Власти Приморья выделили 4,5 млрд рублей на новое медоборудование в поликлиники
08:06
Политика
Журналисты выяснили вероятное место встречи Путина и Байдена
08:05
Происшествия
Смерть ребенка в больнице Бердска проверяют новосибирские следователи
08:00
Общество
Пришло время ее фильмов: актер Илья Викторов о режиссере Светлане Проскуриной
08:00
Азия
Пакистан хочет расширить сотрудничество с Украиной
07:53
Общество
Защита обвиняемого по делу MH17 россиянина не получила перевода всего досье
07:48
Происшествия
Жителя Хакасии осудили на десять лет за убийство жены из-за сигарет
07:42
Общество
Количество бизнесменов сокращается в Псковской области
07:39
Происшествия
Ребенок на самокате попал под колеса автомобиля в Новосибирске
07:36
Общество
В Сети возмущены признанием неонациста Билецкого относительно Протасевича
07:23
Общество
Ругающаяся на должников по ЖКХ «пирамида позора» появилась в Самаре
07:22
Общество
The Telegraph: лучше не есть некоторые «полезные для здоровья» продукты
07:21
Общество
Украинские диетологи рассказали о семи самых полезных продуктах в начале лета
07:20
Общество
Основатель «Азова» подтвердил, что Протасевич был в рядах нацистского полка
07:19
Экономика
Исследование показало, за какую зарплату россияне готовы отказаться от отпусков
07:19
Общество
Российский бизнесмен Титов поддержал отказ России от самогонных аппаратов
07:18
Общество
Томск и Тюмень оказались самыми «майонезными» городами России
07:17
Общество
Эпидемиологи выявили новые версии коронавируса в России
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Гидрометцентр России перечислил курорты с самым теплым морем

Общество
Гидрометцентр России перечислил курорты с самым теплым морем
Федеральное агентство новостей  /  Всеволод Радченко

Москва, 27 мая. Специалисты назвали российские места для отдыха с самой комфортной температурой воды для купания. Самое горячее море, на сегодняшний день, в Сочи.

Температуры воды в российской олимпийской столице, на сегодняшний день, около 18 градусов тепла. Черное море в Анапе прогрелось на один градус меньше. Метеорологи сообщают, что в Крыму температура моря пока не превышает 15 градусов. Специалисты также напомнили россиянам, что врачи рекомендуют открывать купальный сезон при температуре моря не ниже 22 градусов тепла.

Ранее Гидрометцентр России заявил о загрязнении воздуха в Крыму. Повышенное загрязнение воздуха в апреле было зафиксировано на севере полуострова ― в Армянске превышение было по четырем показателям, среди которых был диоксид серы и формальдегид.

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россия отдых гидрометцентр
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Все новости / Общество / Гидрометцентр России перечислил курорты с самым теплым морем
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