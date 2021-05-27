Гидрометцентр России перечислил курорты с самым теплым морем

Москва, 27 мая. Специалисты назвали российские места для отдыха с самой комфортной температурой воды для купания. Самое горячее море, на сегодняшний день, в Сочи.

Температуры воды в российской олимпийской столице, на сегодняшний день, около 18 градусов тепла. Черное море в Анапе прогрелось на один градус меньше. Метеорологи сообщают, что в Крыму температура моря пока не превышает 15 градусов. Специалисты также напомнили россиянам, что врачи рекомендуют открывать купальный сезон при температуре моря не ниже 22 градусов тепла.

Ранее Гидрометцентр России заявил о загрязнении воздуха в Крыму. Повышенное загрязнение воздуха в апреле было зафиксировано на севере полуострова ― в Армянске превышение было по четырем показателям, среди которых был диоксид серы и формальдегид.