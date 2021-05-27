Сенатор Пушков оценил стратегию Байдена перед очной встречей с Путиным

Москва, 27 мая. Член Совета Федерации Алексей Пушков дал ироничную оценку тактике президента США Джо Байдена перед личной встречей с Владимиром Путиным.

По словам сенатора Алексея Пушкова, американцы явно не считают Россию региональным государством, как это было при экс-президенте США Бараке Обаме. За океаном Москву воспринимают как настоящую проблему и потенциальный вызов.

Пушков заявил, что конструктивная тональность американских властей является определенным планом подготовки к саммиту двух президентов в Швейцарии.

Недавно президент Владимир Путин назвал Россию страной уникальных возможностей. Россия — страна уникальных возможностей для талантливой молодежи, заявил лидер государства.