Москвичей попросили самостоятельно определить меры борьбы против COVID-19

Москва, 26 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин приказал московским компаниям самим определиться с методикой борьбы против коронавирусной инфекции. Глава столицы сообщил об этом сегодня.

Развитие бизнеса в стране, на сегодняшний день, сильно зависит от ответственности предпринимателей. Один из работников данной сферы предложил ввести денежные премии тем сотрудникам, которые сделали вакцину против коронавирусной инфекции. Сергей Собянин на встрече попросил директоров компаний поговорить с работниками, чтобы те привились в ближайшее время.

«Я вас всех прошу: вы сами, у вас есть люди, которые приходят к вам на работу, которые находятся в вашем доступе, пожалуйста, попросите их привиться. Мы провели самые крупные за всю историю России и СССР испытания вакцины. Ни одна вакцина, ни одно лекарство не проходило такой контроль, полтора миллиона в Москве уже привились», — сообщил мэр столицы

Градоначальник провел встречу с предпринимателями в «Бизнес.Технограде» на ВДНХ, в ходе которой выступил с идеей организовывать в ресторанах свободные от COVID-19 зоны. Наряду с этим Собянин считает необходимым обезопасить город для того, чтобы в дальнейшем не вводились ограничения.