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27 мая 00:33
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
00:27
Общество
Очень борзый: в Сети осудили Гончаренко за оскорбление Лукашенко
00:26
Общество
Власти Петербурга рассказали о новых правилах оплаты капремонта
00:24
Новости Сирии
В Сирии приступили к подсчету голосов на президентских выборах
00:15
Технологии
Находящийся на МКС космонавт Дубров самостоятельно отремонтировал скафандр
00:11
Общество
Роскомнадзор не видит необходимости ограничивать трафик сервисов Google в России
00:07
Политика
Западные соцсети связались с Роскомнадзором из-за трафика
00:00
Общество
Директор Фонда друзей балтийской нерпы перечислил проблемы охраны морских обитателей
23:58
Происшествия
Школьник сходил в туалет прямо в классе Нижегородской области
23:56
Политика
Самолетам «Белавиа» запретили полеты над Словакией
23:53
Политика
Жанна Эппле назвала санкции Украины против артистов «показательной поркой»
23:51
Общество
Москвичей попросили самостоятельно определить меры борьбы против COVID-19
23:47
Политика
МИД РФ ответил Собчак по поводу эвакуации россиян из сектора Газа
23:29
Общество
Президент Путин назначил Крылова прокурором Свердловской области
23:18
Общество
Доктор Мясников рассказал о возможных ограничениях для непривитых от COVID-19
23:18
Армия
Путин потребовал в срок завершить строительство 20 кораблей
23:14
Происшествия
Калифорнийский стрелок заложил бомбы на вокзале, где убил восемь человек
23:12
Политика
Лукашенко объяснил цель принятия декрета о передаче власти премьеру
23:09
Политика
Косачев перечислил главные условия для улучшения отношений России с Западом
23:00
Ближний Восток
Берега популярных туристических курортов Турции заполонили «морские сопли»
23:00
Политика
Невзирая на резкие заявления: Евросоюз обновляет стратегию отношений с Россией
Все новости

Москвичей попросили самостоятельно определить меры борьбы против COVID-19

Общество
Москвичей попросили самостоятельно определить меры борьбы против COVID-19
Пресс-служба конкурса управленцев «Лидеры России»

Москва, 26 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин приказал московским компаниям самим определиться с методикой борьбы против коронавирусной инфекции. Глава столицы сообщил об этом сегодня.

Развитие бизнеса в стране, на сегодняшний день, сильно зависит от ответственности предпринимателей. Один из работников данной сферы предложил ввести денежные премии тем сотрудникам, которые сделали вакцину против коронавирусной инфекции. Сергей Собянин на встрече попросил директоров компаний поговорить с работниками, чтобы те привились в ближайшее время.

«Я вас всех прошу: вы сами, у вас есть люди, которые приходят к вам на работу, которые находятся в вашем доступе, пожалуйста, попросите их привиться. Мы провели самые крупные за всю историю России и СССР испытания вакцины. Ни одна вакцина, ни одно лекарство не проходило такой контроль, полтора миллиона в Москве уже привились», — сообщил мэр столицы

Градоначальник провел встречу с предпринимателями в «Бизнес.Технограде» на ВДНХ, в ходе которой выступил с идеей организовывать в ресторанах свободные от COVID-19 зоны. Наряду с этим Собянин считает необходимым обезопасить город для того, чтобы в дальнейшем не вводились ограничения.

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москва собянин вакцина
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Все новости / Общество / Москвичей попросили самостоятельно определить меры борьбы против COVID-19
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