Начальника отдела ГУ вневедомственной охраны Росгвардии арестовали в Москве

Москва, 26 мая. Главу одного из отделов Росгвардии Сергея Воробьева заключили под стражу. Решение вынес Басманный суд Москвы.

Воробьев подозревается в превышении должностных полномочий. Его поместили в СИЗО до 25 июля. Было возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ.

Ранее сообщалось, что бывший мэр Корсакова Александр Рудаков отправляется в колонию строгого режима, его арестовали сразу в зале суда. Следствие установило, что местный бизнесмен должен был заплатить мэру 7 млн рублей за общее покровительство, писало Deita.