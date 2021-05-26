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20:00
Происшествия
Полиция не смогла остановить мастурбирующую в чужом авто американку
20:00
Происшествия
В Керчи пенсионер умер из-за неработающего лифта — специалисты СК начали проверку
20:00
Ближний Восток
Двое убиты и десятки ранены: в Багдаде разогнали митинг против насилия над протестующими
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Star Парад с Даной Борисовой. Что на самом деле происходит в доме Вячеслава Зайцева?
19:59
Армия
Sohu: потопив американские авианосцы, РФ нанесет фатальный удар по США
19:58
Шоу-бизнес
Звезда «Бесстыжих» Эмми Россум впервые стала мамой
19:58
Политика
В МИД России рассказали, без чего невозможно обеспечить безопасность Европы
19:53
Спорт
Салихова считает, что увольнение уборщицы «Спартака» интереснее чемпионства «Зенита»
19:52
Общество
Приморцев станут строже наказывать за неправильную парковку
19:52
Происшествия
СК раскрыл подробности дела о взятках главы Жилищного агентства Колпино
19:49
Происшествия
Полиция Петербурга разыскивает похитителя золотых украшений
19:48
Общество
Иммунитет после вакцинации от коронавируса оказался сильнее, чем после болезни
19:47
Общество
Российские врачи оценили шансы Индии защититься от COVID-19 коровьей мочой
19:47
Происшествия
Волгоградца судят за убийство 20-летней давности
19:41
Шоу-бизнес
Ариана Гранде показала трогательное свадебное фото
19:38
Общество
Бриг «Меркурий» Севастополя хитро одержал победу над турецкими линейными кораблями
19:38
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская рассказала о нарушенной последней воле Джигарханяна
19:37
Общество
Следующим шагом США против «СП-2» станет попытка блокировать его работу
19:31
США
Правозащитники из ФБР помогут семье американца, убитого полицией Коламбуса
19:26
Политика
Варшава запретила белорусским авиакомпаниям выполнять полеты над Польшей
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Рэпера Элджея поймали в Москве за пьяную езду

  /   Обновлено: 26 мая 2021 18:57
Происшествия
Рэпера Элджея поймали в Москве за пьяную езду
wikipedia.org  /  Okras/CC BY-SA 4.0

Москва, 26 мая. Сотрудники ДПС остановили 26-летнего Алексея Узенюка, более известного как Элджей, за вождение в нетрезвом виде. Рядом с ним в этот момент находилась его супруга, Настя Ивлеева.

Автомобиль артиста, элитный BMW i8, заметили сотрудники ДПС на проспекте Маршала Жукова. С явными признаками алкогольного опьянения его доставили в отделение, однако от освидетельствования он отказался, передает kp.ru.

В результате на Узенюка стали оформлять административный протокол, а иномарку должны были отправить на штрафстоянку. На помощь подоспел близкий друг семьи. Сотрудникам дорожной полиции предложили взятку, от которой правоохранители отказались.

У артиста забрали водительское удостоверение и составили протокол за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Вероятно, в ближайшее время Элджея вызовут в суд по этому делу.

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москва элджей пьяная езда
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Все новости / Происшествия / Рэпера Элджея поймали в Москве за пьяную езду
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