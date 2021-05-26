Рэпера Элджея поймали в Москве за пьяную езду

Москва, 26 мая. Сотрудники ДПС остановили 26-летнего Алексея Узенюка, более известного как Элджей, за вождение в нетрезвом виде. Рядом с ним в этот момент находилась его супруга, Настя Ивлеева.

Автомобиль артиста, элитный BMW i8, заметили сотрудники ДПС на проспекте Маршала Жукова. С явными признаками алкогольного опьянения его доставили в отделение, однако от освидетельствования он отказался, передает kp.ru.

В результате на Узенюка стали оформлять административный протокол, а иномарку должны были отправить на штрафстоянку. На помощь подоспел близкий друг семьи. Сотрудникам дорожной полиции предложили взятку, от которой правоохранители отказались.

У артиста забрали водительское удостоверение и составили протокол за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Вероятно, в ближайшее время Элджея вызовут в суд по этому делу.