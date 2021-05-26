Легковушка на полном ходу снесла автобусную остановку в Москве

Москва, 26 мая. Легковой автомобиль на высокой скорости врезался в остановку общественного транспорта в Москве. На данный момент известно об одном пострадавшем.

По предварительной информации источника Федерального агентства новостей, водителя подрезал таксист, после чего он потерял управление, протаранил ограждение и перевернулся на остановке «Кутузовский проспект, 8».

Пострадал мужчина, который ждал автобус. С травмами средней степени тяжести его везут в больницу. Оба водителя отделались легкими ушибами. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются все обстоятельства дорожного происшествия.