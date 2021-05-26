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17:00
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Специалисты пояснили, почему Крым испытывает нехватку кадров в туристической отрасли
16:59
Происшествия
Юлию Галямину оштрафовали за нарушение коронавирусных ограничений на «Земском съезде»
16:57
Армия
Пашинян заявил об отсутствии необходимости вводить военное положение в Армении
16:57
Происшествия
Алтайские следователи принудили бизнесмена выплатить более 30 млн долгов
16:56
Общество
Красный Крест направил России запрос о предоставлении вакцины от COVID-19 «Спутник V»
16:52
ЦАР
Жители ЦАР рассказали журналистам РТ о вкладе России в победу над бандитами
16:51
Экономика
Госдума приняла закон о расширении возможностей размещения пенсионных средств
16:51
Общество
Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках вечером 26 мая
16:49
Шоу-бизнес
Влад Кадони защитил Давида Манукяна от критики фанатов «Дома-2»
16:48
Политика
Жители Китая обсудили позицию Путина в переговорах с Байденом
16:48
Армия
Пашинян анонсировал визит министра обороны Армении в Россию
16:46
Экономика
Подсчитан объем нелегального онлайн-рынка табачной продукции в Рунете
16:45
Происшествия
В Петербурге неизвестный избил пенсионера металлическим штырем
16:44
Общество
Вакцинация домашних животных от коронавируса началась в России
16:42
Армия
Германия планирует усилить свое влияние в Индо-Тихоокеанском регионе
16:42
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинение против Соболь по «санитарному» делу
16:40
Общество
ФАН узнал точную причину госпитализации Бедроса Киркорова
16:39
Происшествия
Сотрудница петербургской больницы перевела мошенникам 88 тыс. рублей на отпуск
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Бывшего депутата Госдумы Волчека осудили на три года за мошенничество

  /   Обновлено: 26 мая 2021 16:34
Происшествия
Бывшего депутата Госдумы Волчека осудили на три года за мошенничество
Global Look Press  /  Jiri Hubatka/imageBROKER.com

Москва, 26 мая. Пресненский суд столицы назначил три года колонии общего режима депутату Государственной думы Денису Волчеку, обвиняемому в попытке мошенничества.

Волчек, как и другой фигурант этого дела бизнесмен Зураб Плиев, признал вину. Кроме того, они заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Из-за этого уголовные дела находились в разных производствах.

Следствие и суд установили, что с января по апрель 2020 года Волчек и Плиев склоняли потерпевшего отдать им 300 тыс. евро, а также часы стоимостью более 7 млн рублей. Обвиняемые обещали передать денежные средства сотрудникам МВД за непривлечение потерпевшего к уголовному делу, в рамках которого он проверялся на причастность.

Воспитателя муниципального детского сада в Прикамье признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере, сообщал ФАН. Ей назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

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суд мошенничество волчек
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Все новости / Происшествия / Бывшего депутата Госдумы Волчека осудили на три года за мошенничество
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