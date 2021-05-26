Бывшего депутата Госдумы Волчека осудили на три года за мошенничество

Москва, 26 мая. Пресненский суд столицы назначил три года колонии общего режима депутату Государственной думы Денису Волчеку, обвиняемому в попытке мошенничества.

Волчек, как и другой фигурант этого дела бизнесмен Зураб Плиев, признал вину. Кроме того, они заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Из-за этого уголовные дела находились в разных производствах.

Следствие и суд установили, что с января по апрель 2020 года Волчек и Плиев склоняли потерпевшего отдать им 300 тыс. евро, а также часы стоимостью более 7 млн рублей. Обвиняемые обещали передать денежные средства сотрудникам МВД за непривлечение потерпевшего к уголовному делу, в рамках которого он проверялся на причастность.

Воспитателя муниципального детского сада в Прикамье признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере, сообщал ФАН. Ей назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно.