Прокуратура утвердила обвинение против Соболь по «санитарному» делу

Москва, 26 мая. Прокуратура Москвы утвердила окончательное обвинение в отношении Любови Соболь и двух других фигурантов. Они обвиняются в нарушении санитарных норм на несогласованных митингах.

Информацию об этом подтвердил адвокат экс-юриста ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Владимир Воронин. Он подчеркнул, что заседание суда пройдет примерно через неделю, когда дело поступит в суд. По оценке защитника, судебные разборки могут продлиться около месяца.

Дело в отношении Соболь было возбуждено после несанкционированных акций в поддержку Алексея Навального. Мероприятия прошли 23 января. По данным следователей, соратница блогера и другие лица призывали учавствовать в митингах в период коронавирусных ограничений. Как считают следователи, это могло повлиять на массовую заболеваемость.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.