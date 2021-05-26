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26 мая 17:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:57
Армия
Пашинян заявил об отсутствии необходимости вводить военное положение в Армении
16:57
Происшествия
Алтайские следователи принудили бизнесмена выплатить более 30 млн долгов
16:56
Общество
Красный Крест направил России запрос о предоставлении вакцины от COVID-19 «Спутник V»
16:52
ЦАР
Жители ЦАР рассказали журналистам РТ о вкладе России в победу над бандитами
16:51
Экономика
Госдума приняла закон о расширении возможностей размещения пенсионных средств
16:51
Общество
Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках вечером 26 мая
16:49
Шоу-бизнес
Влад Кадони защитил Давида Манукяна от критики фанатов «Дома-2»
16:48
Политика
Жители Китая обсудили позицию Путина в переговорах с Байденом
16:48
Армия
Пашинян анонсировал визит министра обороны Армении в Россию
16:46
Экономика
Подсчитан объем нелегального онлайн-рынка табачной продукции в Рунете
16:45
Происшествия
В Петербурге неизвестный избил пенсионера металлическим штырем
16:44
Общество
Вакцинация домашних животных от коронавируса началась в России
16:42
Армия
Германия планирует усилить свое влияние в Индо-Тихоокеанском регионе
16:42
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинение против Соболь по «санитарному» делу
16:40
Общество
ФАН узнал точную причину госпитализации Бедроса Киркорова
16:39
Происшествия
Сотрудница петербургской больницы перевела мошенникам 88 тыс. рублей на отпуск
16:36
Весь мир
Число жертв пандемии в Бразилии превысило 450 тысяч
16:33
Общество
Пульмонолог Минздрава РФ опроверг эффективность антиковидной плазмы
16:31
Общество
Генерал Липовой назвал причину повышения окладов военнослужащим в России
16:31
Происшествия
Бывшего депутата Госдумы Волчека осудили на три года за мошенничество
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В Подмосковье родился младенец с уникальным именем

Общество
В Подмосковье родился младенец с уникальным именем
Невские Новости  /  Степан Яцко

Дубна, 26 мая. Родители мальчика из Дубны решили назвать ребенка Переслав. Это переводится как «перенимающий славу».

В Подмосковье сотрудники ЗАГСа составили запись акта о рождении ребенка, которого родители наградили редким имением. Новорожденного малыша назвали Переслав, сообщают «Вести Подмосковья».

Младенец появился на свет в семье Сергея и Оксаны Романовых. Имя Переслав имеет славянские корни, оно зародилось еще до крещения Руси. В мифологии оно обозначает мужчину, который родился в Переславле.

Ребенок родился в многодетной семье, дома его встретят сестры Василиса, Ростислава, Анисья. В семье Романовых Переслав первый сын, с чем родителей и поздравили работники ЗАГСа.

Ранее сообщалось, что Данила Козловский рассказал о растущей вдали от него дочери. Наследница актера носит необычное имя Ода Валентина.

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имя загс переслав
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