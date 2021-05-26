В Подмосковье родился младенец с уникальным именем

Дубна, 26 мая. Родители мальчика из Дубны решили назвать ребенка Переслав. Это переводится как «перенимающий славу».

В Подмосковье сотрудники ЗАГСа составили запись акта о рождении ребенка, которого родители наградили редким имением. Новорожденного малыша назвали Переслав, сообщают «Вести Подмосковья».

Младенец появился на свет в семье Сергея и Оксаны Романовых. Имя Переслав имеет славянские корни, оно зародилось еще до крещения Руси. В мифологии оно обозначает мужчину, который родился в Переславле.

Ребенок родился в многодетной семье, дома его встретят сестры Василиса, Ростислава, Анисья. В семье Романовых Переслав первый сын, с чем родителей и поздравили работники ЗАГСа.

Ранее сообщалось, что Данила Козловский рассказал о растущей вдали от него дочери. Наследница актера носит необычное имя Ода Валентина.