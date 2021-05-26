Специальные зоны для привитых от коронавируса могут появиться в ресторанах Москвы

Москва, 26 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин предложил создать в столичных ресторанах зоны для вакцинированных от коронавируса граждан.

Градоначальник провел встречу с предпринимателями в «Бизнес.Технограде» на ВДНХ, в ходе которой выступил с идеей организовывать в ресторанах свободные от COVID-19 зоны. Наряду с этим Собянин считает необходимым обезопасить город для того, чтобы в дальнейшем не вводились ограничения.

Мэр столицы ранее заявил, что Москва достойно справилась с вызовами пандемии коронавируса. По его словам, городу удалось сохранить нормальную жизнь.