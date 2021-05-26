Мосгорсуд отклонил жалобу на продление ареста Фургала

Москва, 26 мая. Суд вновь отказался менять меру пресечения бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Он останется под арестом до 8 июня.

В начале марта Басманный суд в очередной раз продлил арест Фургала. Защита обжаловала данное решение, но результатов это не принесло. Суд апелляционной инстанции оставил жалобу без удовлетворения, постановление районного суда Москвы — без изменения.

Экс-главу Хабаровска обвиняют в покушении на убийство, в убийстве и хранении оружия. Он может быть причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори, а также Александра Смольского. Преступления совершены организованной преступной группой в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.