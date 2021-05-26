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26 мая 15:29
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новостей
15:26
Политика
Лавров провел переговоры с главой МИД Йемена в Сочи
15:25
Политика
Прибалтика подтолкнула Белоруссию к интеграции с Россией
15:24
Общество
Уголовная мена: как в Туле обменяли стадион на бывшее транспортное депо
15:24
Общество
Усилия по вывозу трупов тюленей с пляжей Петербурга назвали «героическими»
15:19
Общество
Эфир: Потеснит ли цифровое искусство настоящую живопись
15:18
Общество
Кинорежиссер Коробко сравнил главного героя «Туриста» с Данилой Багровым из «Брата»
15:18
Происшествия
Российское судно «Амур» прибыло в порт Момбецу после инцидента в Охотском море
15:16
Общество
РГО представит интерактивную экспозицию путешествий по России
15:15
Происшествия
В Оренбуржье грузовой поезд насмерть сбил женщину
15:13
Общество
Москвичей предупредили о приближающихся дождях и похолодании
15:13
Общество
Мы всегда хотели вернуться на Родину: Аксенов рассказал о сожалениях о распаде СССР
15:13
Общество
Словакия разрешила применение российской вакцины «Спутник V»
15:11
Наука
Археологи обнаружили письмена хеттов на юге Турции
15:08
Общество
Ушастые тюлени не могут стать символом Петербурга из-за эрмитажных котов
15:07
Политика
Лукашенко назвал главную тему на предстоящих переговорах с Путиным
15:04
Шоу-бизнес
Серябкина посоветовала Леонтьеву, Газманову и Расторгуеву уступить дорогу молодым
15:03
Спорт
Владимир Тарасенко прибыл в расположение сборной России по хоккею в Риге
15:02
Общество
ЕГЭ на подходе: родители стали источником стресса и тревоги детей
15:00
Армия
Глава минобороны Белоруссии указал на рост активности разведки НАТО у границ страны
15:00
Экономика
Аналитики назвали встречу Путина и Байдена в Женеве фактором укрепления рубля
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Москвичей предупредили о приближающихся дождях и похолодании

Общество
Москвичей предупредили о приближающихся дождях и похолодании
pixabay.com  /  Pexels

Москва, 26 мая. Надвигающийся на Москву мешок холодного воздуха принесет с собой дожди и снижение температуры. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «МЕТЕО ТВ» Александр Шувалов.

Дождливая погода ожидается в столице 27 и 28 мая. По словам специалиста, регион окажется во фронтальной зоне большого количества облаков, вытянутой с юго-запада на северо-восток. При этом дожди могут сопровождаться грозами.

Кроме того, в выходные будет наблюдаться похолодание. Температурный фон снизится до показателей в +13...+18 градусов. При этом в Подмосковье прогнозируется падение температур до значений в +3...+8 градусов в ночной период, передает «Радио 1».

Жителей Москвы и области также предупредили о приближающихся грозах, которые накроют столичный регион вечером 26 мая. Ненастная погода продлится и в ночь на четверг.

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погода москва дождь
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