Москвичей предупредили о приближающихся дождях и похолодании

Москва, 26 мая. Надвигающийся на Москву мешок холодного воздуха принесет с собой дожди и снижение температуры. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «МЕТЕО ТВ» Александр Шувалов.

Дождливая погода ожидается в столице 27 и 28 мая. По словам специалиста, регион окажется во фронтальной зоне большого количества облаков, вытянутой с юго-запада на северо-восток. При этом дожди могут сопровождаться грозами.

Кроме того, в выходные будет наблюдаться похолодание. Температурный фон снизится до показателей в +13...+18 градусов. При этом в Подмосковье прогнозируется падение температур до значений в +3...+8 градусов в ночной период, передает «Радио 1».

Жителей Москвы и области также предупредили о приближающихся грозах, которые накроют столичный регион вечером 26 мая. Ненастная погода продлится и в ночь на четверг.