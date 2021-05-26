Птенец редких венценосных журавлей вылупился в Московском зоопарке

Москва, 26 мая. Журавль родом из Западной и Восточной Африки вылупился в стенах Московского зоопарка. Вид занесен в Красную книгу из-за снижающейся популяции птиц.

Птенец является представителем первого потомства у венценосных журавлей зоопарка. За детенышем ухаживали специалисты, чтобы избежать его смерти. Об этом рассказала генеральный директор Московского организации Светлана Акулова.

«Мы решили не рисковать здоровьем малыша и переселили его в отдельный вольер в павильоне «Дом птиц». Специалисты сами выходили журавленка», — объяснила специалист.

Ранее о пополнении сообщала пресс-служба нижегородского зоопарка «Лимпопо». Самка северного оленя родила на свет здорового малыша, который в дальнейшем жил с матерью в одном вольере.