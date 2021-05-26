Москвича задержали за попытку надругаться над ребенком на детской площадке

Москва, 26 мая. Московские правоохранители задержали 33-летнего мужчину, который приставал к трехлетней девочке. Инцидент произошел на детской площадке в одном из районов столицы.

Ребенок находился на улице вместе со своей матерью. Девочка залезла в трубу на горке и долго с нее не спускалась. Тогда мать решила подойти поближе и увидела рядом с дочерью незнакомого мужчину. Последний быстро сбежал, а девочка спустилась с горки в слезах. Она рассказала матери, что незнакомец трогал ее за щеку и интимные места.

Сотрудники полиции оперативно задержали предполагаемого педофила. Им оказался 33-летний местный житель. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

В Петербурге сотрудники полиции разыскивают неизвестного, отправлявшего школьницам фотографии интимного характера. Педофил забрасывал девочек эротическими изображениями и склонял к сексуальной близости.