Жителям Подмосковья рекомендовали подождать с открытием купального сезона

Москва, 25 мая. Купальный сезон в Подмосковье лучше не открывать 1 июня, хотя эта дата официально и дает ему старт, считает руководитель прогностического центра «МЕТЕО-ТВ» Александр Шувалов.

Погружаться в водоемы на территории региона будет еще рано, несмотря на календарное лето. Для этого стоит дождаться конца первой декады июня, пояснил он.

«Хотя официально купальный сезон в столичном регионе открывается 1 июня, я бы не рекомендовал этого делать. Я бы порекомендовал подождать до 5 или даже 10 июня — вот тогда уже будет можно», — сказал Шувалов в эфире «Радио 1».

Глава прогностического центра также добавил, что конец мая порадует москвичей и жителей Подмосковья теплой солнечной погодой. Дождь ожидается только в четверг, 27 числа.

Начало реального купального сезона в этом году не совпадет с официальным и на курортах Черного моря, считает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам синоптика, даже на юге начинать погружаться в воду можно будет не раньше, чем во второй половине июня.