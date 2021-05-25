Власти Московской области намерены расширить перечень соцуслуг для пенсионеров

Москва, 25 мая. Депутаты Мособлдумы намерены рассмотреть проект закона, который существенно расширит региональный список бесплатных соцуслуг.

В частности, планируется внести услугу, предполагающую сопровождение пожилых граждан в учреждения соцобслуживания. Такую информацию сообщили в пресс-службе Московской областной думы.

«Пациенты не могут обслуживать себя сами, и им требуется помощь соцработника. В случае госпитализации в больницу им нужно постоянное присутствие помощника и уход», — цитируют сообщение «Вести Подмосковья».

Не так давно власти Подмосковья предупредили о смертельной опасности ландышей для людей и животных. Особую угрозу представляют их ягоды. Дело в том, что в этих цветах содержится конваллятоксин. В больших дозах это вещество может привести к летальному исходу из-за сбоев в работе сердца.