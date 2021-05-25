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25 мая 21:14
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:13
Политика
Президент Швейцарии выступил за плодотворный диалог Путина и Байдена в Женеве
21:12
Шоу-бизнес
Полина Гагарина похвасталась успехами 13-летнего сына в музыке
21:12
Политика
Журналист Калинин предложил приравнять действия WADA к надругательству над флагом РФ
21:10
Политика
Россия рассматривает возможность замедления работы Google и YouTube
21:09
Происшествия
Арестованная в Минске россиянка София Сапега рассказала о самочувствии
21:09
Армия
Российские мотострелки провели в условиях аномальной жары конкурс АрМИ-2021
21:09
Шоу-бизнес
Поклонники Ольги Бузовой вычислили ее возможного возлюбленного
21:05
Шоу-бизнес
Пугачеву назвали мумией на фото в платье с пышной юбкой
21:03
Происшествия
В Омске накажут мать, заставившую сына ночевать на пороге дома
21:02
Происшествия
Похитителей полутора тонн металлолома осудят в Тульской области
21:00
Экономика
Киев пошел на уловку для спасения авиатрафика Украины
21:00
Экономика
Рестмод Evo37 представлен стартапом Kimera
20:58
Общество
Эксперт рассказал, каким регионам Крыма нужно тщательнее готовиться к сезону
20:57
Армия
В Китае рассказали, как быстро ВКС РФ разгромят ВВС Украины в битве за Крым
20:55
Новости Сирии
Как в Сирии проходит день тишины перед выборами президента
20:55
Шоу-бизнес
Виктория Боня напугала поклонников роликом из операционной
20:55
Общество
Появился русскоязычный трейлер боевика «Пороховой коктейль» о женщинах-киллерах
20:53
Общество
Звезда «Холопа» Милош Бикович о закате на Балтийском море в Калининграде: «Лепота»
20:52
Армия
Ищенко объяснил, как наступление ВСУ на Донбасс запустит маховик развала Украины
20:48
Общество
Жителям Подмосковья рекомендовали подождать с открытием купального сезона
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Жителей Подмосковья предупредили о нашествии гадюк

Общество
Жителей Подмосковья предупредили о нашествии гадюк
pixabay.com/PD

Москва, 25 мая. Грибники и дачники наблюдают на территории Московской области небывалое нашествие гадюк. В регионе зафиксировано уже четыре случая укусов змеями домашних животных.

Всплеск активности пресмыкающихся спровоцировал влажный и теплый май. Больше всего присутствие змей заметно в четырех городах: Клину, Шатуре, Можайске и Талдоме.

По своей природе гадюки не агрессивны и при приближении человека стараются удалиться. Напасть они могут только в случае неожиданного появления людей или провокациях с их стороны, уточнили в ветслужбе в Можайске.

«Если человека все-таки укусила гадюка, нужно дать ему антигистаминный препарат для профилактики аллергической реакции и зафиксировать укушенную конечность. После этого пострадавшего необходимо срочно доставить в больницу, где медики проведут дезинтоксикацию, введя противозмеиную сыворотку», — приводит инструкции специалистов Mk.ru.

Правила поведения при встрече с гадюкой подробно перечислил герпетолог Евгений Рыбалтовский. Он также подчеркнул, что эта змея за редким исключением не станет нападать первой.

подмосковье гадюки московская область
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