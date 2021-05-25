Жителей Подмосковья предупредили о нашествии гадюк

Москва, 25 мая. Грибники и дачники наблюдают на территории Московской области небывалое нашествие гадюк. В регионе зафиксировано уже четыре случая укусов змеями домашних животных.

Всплеск активности пресмыкающихся спровоцировал влажный и теплый май. Больше всего присутствие змей заметно в четырех городах: Клину, Шатуре, Можайске и Талдоме.

По своей природе гадюки не агрессивны и при приближении человека стараются удалиться. Напасть они могут только в случае неожиданного появления людей или провокациях с их стороны, уточнили в ветслужбе в Можайске.

«Если человека все-таки укусила гадюка, нужно дать ему антигистаминный препарат для профилактики аллергической реакции и зафиксировать укушенную конечность. После этого пострадавшего необходимо срочно доставить в больницу, где медики проведут дезинтоксикацию, введя противозмеиную сыворотку», — приводит инструкции специалистов Mk.ru.

Правила поведения при встрече с гадюкой подробно перечислил герпетолог Евгений Рыбалтовский. Он также подчеркнул, что эта змея за редким исключением не станет нападать первой.