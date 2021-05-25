Власти Москвы отчитались о переселении в рамках программы реновации

Москва, 25 мая. В новое жилье по реновации переехали 30,2 тыс. участников программы, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Всего с момента запуска программы начато переселение 38 тыс. москвичей из 256 старых домов, уточнил чиновник. Построено 113 новых домов площадью порядка 1,3 млн кв. м, из которых 89 переданы под заселение.

«Сегодня продолжается строительство 174 домов площадью 2,8 млн кв. метров, еще 92 новостройки площадью 1,8 млн кв. метров находятся в проектировании. Также завершен демонтаж 50 старых домов», — подытожил Бочкарев.

Траты на программу реновации могут заметно вырасти. Объем объявленных тендеров на строительство жилья достиг 3,2 трлн руб. с начала года, общая сумма настоящих и прошлых тендеров по городской программе составит 3,8 млрд руб.