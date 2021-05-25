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25 мая 19:42
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:40
Технологии
Москва и Эр-Рияд готовят совместную космическую пилотируемую миссию
19:39
Общество
Авиакомпания «Белавиа» прекращает рейсы в ряд украинских городов
19:37
Общество
Почти тонну упаковок кокаина прибило к берегам Великобритании
19:36
Происшествия
Лесник в обмен на машину закрыл глаза на незаконную вырубку дуба в Приморье
19:34
Общество
Проект закона о внесении вакцинации от COVID-19 в календарь прививок поступил в ГД
19:34
Общество
Определены знаки зодиака мужей-тиранов
19:30
Общество
ФАН выяснил, где психологи из тульских исправительных колоний черпают силы для работы
19:28
Политика
Депутат Госдумы РФ назвал замену белорусского флага в Риге преступлением
19:28
Происшествия
Вице-губернатора Владимирской области подозревают в махинациях при строительстве дороги
19:27
Общество
Очисткой Финского залива в Петербурге займутся более 400 волонтеров
19:27
Происшествия
Старшеклассники на машине вылетели с трассы и упали на чужой дом в Миссури
19:22
Весь мир
Фонд борьбы с репрессиями поможет родственникам мигранта, убитого полицией Канады
19:21
Экономика
Эксперт Песков рассказал о том, как увеличить число самозанятых в России
19:20
ФАН-ТВ
Путин обозначил приоритеты развития российской армии. События дня
19:18
Армия
В США объяснили, чем страшны российские подлодки со «звериным чутьем»
19:17
Шоу-бизнес
Внучка актера Олега Стриженова вспомнила, как в 13 лет оказалась в психбольнице
19:15
Армия
Историк Кнутов: ЗРК С-500 не оставит врагам шансов пробить систему ПВО России
19:13
Происшествия
Британскую активистку BLM подстрелили на юге Лондона
19:12
Общество
Дом Юнармии планируют открыть в Приморье
19:12
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер раскритиковали за комбинезон стоимостью 1,3 миллиона рублей
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Власти Москвы отчитались о переселении в рамках программы реновации

Общество
Власти Москвы отчитались о переселении в рамках программы реновации
ТАСС  /  Терещенко Михаил

Москва, 25 мая. В новое жилье по реновации переехали 30,2 тыс. участников программы, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Всего с момента запуска программы начато переселение 38 тыс. москвичей из 256 старых домов, уточнил чиновник. Построено 113 новых домов площадью порядка 1,3 млн кв. м, из которых 89 переданы под заселение.

«Сегодня продолжается строительство 174 домов площадью 2,8 млн кв. метров, еще 92 новостройки площадью 1,8 млн кв. метров находятся в проектировании. Также завершен демонтаж 50 старых домов», — подытожил Бочкарев.

Траты на программу реновации могут заметно вырасти. Объем объявленных тендеров на строительство жилья достиг 3,2 трлн руб. с начала года, общая сумма настоящих и прошлых тендеров по городской программе составит 3,8 млрд руб.

москва реновация бочкарев
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