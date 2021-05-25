В МВД прокомментировали информацию о «набитой» оружием машине в Москве

, 25 мая. Накануне бдительные граждане сообщили в полицию об обнаружении в салоне автомобиля огнестрельного оружия. Правоохранители изъяли два подозрительных предмета.

Как передает пресс-служба ГУ МВД по Москве, сообщение о странной находке поступило в дежурную часть около полудня. Жители столицы обнаружили в салоне авто, стоящего в 1-м Добрынинском переулке, похожие на оружие предметы.

Прибывшие на место сотрудники полиции изъяли «оружие» и отправили на исследование специалистам. Никаких других представляющих угрозу объектов в салоне не нашли.

Личность владельца автомобиля уже установлена, правоохранители пытаются с ним связаться. По данному факту организована проверка, уточнили в МВД.

Ранее в Сети появилась информация об автомобиле с целым арсеналом оружия, припаркованном возле отделения полиции.

Накануне ФАН писал о задержании в Москве мужчины, устроившего стрельбу на детской площадке в районе Солнцево.