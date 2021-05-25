Вертолет тушит пожар площадью 800 кв. метров в центре Москвы

Москва, 25 мая. Движение по Серебрянической набережной перекрыто из-за возгорания в неэксплуатируемом здании.

Сотрудники МЧС привлекли вертолет для тушения крупного пожара в центре столицы. Огонь охватил здание, находящееся на демонтаже. Информация о пострадавших пока отсутствует.

Общая площадь возгорания составляет 800 квадратных метров. Из-за ЧП движение по набережной было перекрыто. Спасателям уже удалось локализовать пламя.

Возгорание площадью 1 тыс. квадратных метров было ликвидировано на складе в Ростове, писал ФАН.